POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2510114

Ratingen / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, haben zwei noch unbekannte Täter gegen 9:30 Uhr von dem Hof eines Firmengeländes am Holterkamp in Ratingen eine Kupferkabeltrommel entwendet. Zur Tatzeit wurden ein verdächtiger weißer Mercedes Sprinter und zwei Männer beobachtet. Sie werden beschrieben als: zwischen 20 und 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, mit schwarzem Bart, europäischem Erscheinungsbild und schwarz bekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, haben noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 8:30 und 17:45 Uhr aus der St. Josef Kirche an der Solinger Straße in Langenfeld eine Glocke entwendet. Der Küster bemerkte den Diebstahl der Glocke, die neben dem Taufbecken hing, bei einem Rundgang durch die Kirche. Der Wert der Glocke wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 6 und 18:30 Uhr in ein Reihenhaus am Rosenweg in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde eine Uhrensammlung entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

