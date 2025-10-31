Polizei Mettmann

POL-ME: 85-jährige Fahrradfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - 2510118

Monheim am Rhein (ots)

Am Donnerstag, 30. Oktober 2025, stürzte in Monheim am Rhein eine 85-jährige Fahrradfahrerin. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12 Uhr befuhr die Seniorin mit ihrem Fahrrad den Kreisverkehr am Ingeborg-Friebe-Platz in Richtung Opladener Straße. Als sie verkehrsbedingt bremste, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte.

Sie wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

