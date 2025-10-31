POL-ME: 85-jährige Fahrradfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - 2510118
Monheim am Rhein (ots)
Am Donnerstag, 30. Oktober 2025, stürzte in Monheim am Rhein eine 85-jährige Fahrradfahrerin. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 12 Uhr befuhr die Seniorin mit ihrem Fahrrad den Kreisverkehr am Ingeborg-Friebe-Platz in Richtung Opladener Straße. Als sie verkehrsbedingt bremste, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte.
Sie wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell