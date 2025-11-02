Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainerbrand: Polizei ermittelt - 2511005

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein haben bislang noch unbekannte Täter am Samstagabend (1. November 2025) einen Müllcontainer in Brand gesteckt.

Folgendes war geschehen:

Gegen 19:25 Uhr hatte ein Anwohner der Charlottenburger Straße die Feuerwehr alarmiert, weil er von seinem Balkon aus einen brennenden Müllcontainer vor dem Mehrfamilienhaus mit der Hausnummer 3 festgestellt hatte. Die Wehrkräfte waren schnell vor Ort, konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass der Container zum Teil schmolz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Die ebenfalls alarmierte Polizei leitete vor Ort Ermittlungen zur Brandursache ein und geht davon aus, dass der Container mutwillig in Brand gesteckt wurde. Konkrete Hinweise auf Tatverdächtige ergaben sich jedoch keine.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat am Samstagabend im Bereich der Charlottenburger Straße verdächtige Personen beobachtet oder weiß, wer en Brand gelegt hat? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell