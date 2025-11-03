POL-ME: Mülltonne durch Brand beschädigt: Polizei bittet um Hinweise - 2511007

Polizei Mettmann

Mülltonne durch Brand beschädigt: Polizei bittet um Hinweise

Ratingen (ots)

Am Samstag, 1. November 2025, wurde eine Mülltonne in Ratingen durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 15:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Straße "Am Söttgen" in Höhe der Hausnummer 28 gerufen. Dort brannte eine Mülltonne, die neben einem Mehrfamilienhaus stand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass der Behälter stark beschädigt wurde.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

