POL-ME: Zwei Garagen in Brand: Polizei ermittelt - 2510008

Hilden (ots)

Am Samstagabend, 1. November 2025, brannten in Hilden zwei Garagen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 19:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand von zwei nebeneinanderliegenden Garagen an der Telleringstraße hinter einem Einfamilienhaus in Höhe der Hausnummer 8 gerufen. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Hilden konnte nicht verhindert werden, dass die Garagen, zwei darin geparkte Motorräder und ein Kleinkraftrad stark beschädigt wurden. Einen außer Betrieb gesetzten Peugeot 206 konnten die Einsatzkräfte aus dem Gefahrenbereich herausschieben, sodass nur das Heck leicht beschädigt wurde. Der Sachschaden ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache eingeleitet. Hinweise zum Brand nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Die Telleringstraße und Otto-Hahn-Straße wurden während des Einsatzes vollständig gesperrt.

