Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Diebstahl aus Autos - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - 2511011

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

In der Nacht auf Samstag, 1. November 2025, beobachteten aufmerksame Zeugen, wie ein Mann in Ratingen versuchte, sich Zugang zu geparkten Autos zu verschaffen. Sie alarmierten richtigerweise die Polizei, die schnell vor Ort war und einen Tatverdächtigen stellen konnte.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 3:45 Uhr bemerkten die Zeugen in der Straße Am alten Burghof, wie ein Mann systematisch die Fahrertüren geparkter Autos überprüfte - offenbar um herauszufinden, ob diese verschlossen waren. Nach einigen erfolglosen Versuchen gelang es ihm, in einen Cupra Born einzudringen und den Innenraum zu durchsuchen. Auch bei einem Volvo XC 90 gelang es ihm, den Kofferraum zu öffnen. Bei einer Vielzahl weiterer Autos blieb er dagegen glücklicherweise erfolglos.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen noch am Tatort stellen. Diebesgut wurde bei dem 43-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz nicht gefunden, allerdings führte er diverse Betäubungsmittel mit sich und gab an, diese auch konsumiert zu haben.

Die Polizistinnen und Polizisten beschlagnahmten die Betäubungsmittel und nahmen den Tatverdächtigen mit zur Polizeiwache. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem leiteten die Einsatzkräfte gleich mehrere Verfahren gegen den kriminalpolizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Deutschen ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt, der eine Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell