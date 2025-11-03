Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511010

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Samstag, 1. November 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Wichernstraße in Velbert. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr gewaltsam durch die Wohnungstür in die Wohnung im zweiten Obergeschoss ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Bargeld aus einem gewaltsam geöffneten Möbeltresor und flohen anschließend unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

In der Zeit von Mittwochabend, 29. Oktober 2025, bis Samstagnachmittag, 1. November 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wülfrath. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Tatzeit gewaltsam durch ein Fenster in die Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Am frühen Freitagabend, 31. Oktober 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Straße Flehenberg in Wülfrath. In der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch ein rückwärtig gelegenes Fenster gewaltsam in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Schmuck und Bargeld von bisher nicht näher verifziertem Wert. Anschließend flohen sie unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Freitagabend, 31. Oktober 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Schlupkothen in Wülfrath. In der Zeit von 17:30 Uhr bis 22 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume im Erdgeschoss ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Schmuck und Bargeld und flohen anschließend unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Nacht auf Samstag, 1. November 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet parallel zur Kalkstraße in Ratingen-Lintorf. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 18 Uhr bis 1 Uhr gewaltsam durch ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnräume der Geschädigte ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Schmuck und Bargeld und flohen anschließend unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Freitag, 31. Oktober 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Mettmann-Metzkausen. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 19 Uhr bis 19:30 Uhr gewaltsam durch ein Fenster im Erdgeschoss in ein Einfamilienhaus ein, welches in einer Seitenstraße zum Löffelbeckweg liegt. Der oder die Einbrecherinnen oder Einbrecher durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell