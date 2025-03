Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Sondereinsatz am ZOB Bottrop - Polizei und KOD auf Streife

Recklinghausen (ots)

Gemeinsam haben die Recklinghäuser Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) am Freitag, 28. März, ihre Präsenz am ZOB in Bottrop sowie am Ehrenpark und der näheren Umgebung verstärkt. Bereits seit November 2019 finden regelmäßig Sondereinsätze im Bereich des ZOB, des Ehrenparks und des nahen Umfeldes statt. Ziel ist es, die Straßenkriminalität zu bekämpfen und das Sicherheitsgefühl der Menschen in Bottrop zu verbessern. Ende November des vergangenen Jahres waren Polizei und KOD zuletzt gemeinsam unterwegs. Zusätzlich setzt die Polizei seit Mai 2022 regelmäßig die mobile Polizeiwache am ZOB ein.

Während des Einsatzes am Freitag (12 Uhr bis 20 Uhr) suchten viele Bürgerinnen und Bürger Kontakt zu den eingesetzten Teams. Nicht nur die öffentliche Sicherheit, sondern auch allgemeine Fragen waren dabei Themen der Gespräche. Im Fokus des Einsatzes standen neben der Bekämpfung von Betäubungsmittel- und Straßenkriminalität auch die örtliche Raser- und illegale Tuningszene, aber auch Kontrollen hinsichtlich gefährlicher Gegenstände und Messer.

"Unsere Sondereinsätze - wie hier am ZOB in Bottrop - ergänzen die routinemäßige Präsenz der Polizei in Bottrop. Es ist mir ein Anliegen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger eine nahbare, jederzeit ansprechbare Polizei erleben", so Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Wir werden auch künftig auf Sondereinsätze und Formate wie die mobile Wache setzen, um uns vor Ort zu zeigen."

Die Bilanz des Einsatzes:

Während es Einsatzes ergaben sich Hinweise auf einen Drogendeal im Umfeld des ZOB. Im weiteren Verlauf konnte eine Wohnung durchsucht und ein Strafverfahren gegen eine 38-Jährige und einen 43-Jährigen eingeleitet werden.

Vor Ort überprüfte die Polizei 45 Personen. Den Tag über mussten zwei Platzverweise ausgesprochen werden. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen, weil sie dem Platzverweis nicht nachkam.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten führten etwa 20 Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern.

Im Straßenverkehr stellte die Polizei 79 Ordnungswidrigkeiten fest, ein Großteil davon waren Geschwindigkeitsverstöße. Mitglieder der Raser- und illegalen Tuningszene fielen dabei nicht besonders auf.

Während des Einsatzes wurden keine Messer oder andere Waffen aufgefunden.

Durch den Kommunalen Ordnungsdienst wurden zwei Verstöße mittels E-Scootern, vier Verkehrsbehinderungen und vier Verstöße gegen die Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Bottrop festgestellt.

