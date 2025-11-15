POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Vereinsheim
Ulm (ots)
Am Samstagabend wurde festgestellt, dass in das Vereinsgebäude in der John-F.-Kennedy-Straße eingebrochen worden war. Seit Freitagabend hatte der bisher unbekannte Einbrecher einen Fensterladen so beschädigt, dass er das Fenster aufhebeln konnte. Im Inneren hatte es der Einbrecher auf Geldkassetten abgesehen. Er erbeutete einen kleinen vierstelligen Betrag.
