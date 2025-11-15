PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Vereinsheim

Ulm (ots)

Am Samstagabend wurde festgestellt, dass in das Vereinsgebäude in der John-F.-Kennedy-Straße eingebrochen worden war. Seit Freitagabend hatte der bisher unbekannte Einbrecher einen Fensterladen so beschädigt, dass er das Fenster aufhebeln konnte. Im Inneren hatte es der Einbrecher auf Geldkassetten abgesehen. Er erbeutete einen kleinen vierstelligen Betrag.

+++++++++++++++++++++++++++ 2204276

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

