Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall mit Schwerverletzten - Drei Schwerverletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalles am Samstagvormittag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 09:30 Uhr fuhr der 42-jährige Unfallverursacher mit seinem Jeep Wrangler auf dem Berliner Ring vom Oberen Eselsberg kommend in Richtung Blautalbrücke abwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz vor dem Kreuzungsbereich zur Virchowstraße auf die Gegenfahrspur. Dort kam ihm eine 70-Jährige mit ihrem Nissan entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wobei der Nissan der Seniorin nach hinten gegen einen hinterherfahrenden Jaguar geschleudert wurde. Der Wrangler des Unfallverursachers wurde nach links von der Fahrbahn abgewiesen, überschlug sich und kollidierte mit einem Ampelmast. Bei dem Unfall wurden sowohl der Unfallverursacher als auch die Seniorin schwer verletzt. Auch deren 69-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Alle kamen zur Behandlung in umliegende Kliniken. Der 52-jährige Jaguar Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Wrangler und der Nissan mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen sowie dem Ampelmast wird derzeit auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf.

+++++++++++++++++++ (2206365) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell