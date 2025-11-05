Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bakum - Dieseldiebstähle

Am Dienstag, 04. November 2025 in der Zeit zwischen 01:00 Uhr bis 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an mindestens zwei Sattelzugmaschinen, welche auf dem Parkplatz eines Rasthofes in der Harmer Straße abgestellt worden waren. Sie öffneten gewaltsam die Tankdeckel und entwendeten mehrere hundert Liter Diesel. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 04. November 2025 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr bis 13:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Polo in grau, welcher in der Robert-Bosch-Straße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 03. November 2025 in der Zeit zwischen 15:40 Uhr bis 17:10 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Nissan Note in weiß, welcher in der Münsterstraße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 01. November 2025 12:00 Uhr bis Dienstag, 04. November 2025 16:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Ford, welcher auf dem Parkplatz Bremer Tor an der Oldenburger Straße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Dienstag, 04. November 2025 gegen 17:56 Uhr befuhr eine 81-jährige Frau aus Goldenstedt mit ihrem Pkw die Vechtaer Straße, Fahrtrichtung Goldenstedt. Hierbei übersah sie einen am Fahrbahnrand abgestellten und abgesicherten Radlader. Es kam zur Kollision, bei welcher die 81-jährige schwere Verletzungen erlitt. Sie und ihre 14-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus transportiert.

