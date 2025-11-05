Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Diebstahl aus Garage

Bislang unbekannte Täter begaben sich am Dienstag, 04. November 2025 in der Zeit zwischen 01:05 Uhr bis 01:11 Uhr auf ein Grundstück in der Straße Heidlage. Sie verschafften sich Zugang zur dortigen Garage und entwendeten aus einem dort befindlichen Pkw persönliche Gegenstände. Eine genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Getränkemarkt

In der Zeit zwischen Montag, 03. November 2025 20:00 Uhr bis Dienstag, 04. November 2025 05:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Getränkemarktes in der Straße Krapendorfer Kämpe. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Eigentümer gesucht (mit Bild)

In der Nacht von Samstag, 02. November 2025 zu Sonntag, 03. November wurde der abgebildete Rasenmäher mutmaßlich im Umkreis des Duderstadter Weg entwendet. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Strafanzeige bei der Polizei im Hinblick auf den Rasenmäher erstattet wurde, wird nach dem Eigentümer gesucht. Dieser möge sich bitte mit der Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) in Verbindung setzen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Donnerstag, 30. Oktober 2025 15:00 Uhr bis Montag, 03. November 2025 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der St.-Michael-Straße und beschädigten die Glasscheibe eines Fensters einer dortigen Schule. Der Schaden wurde auf 100,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/860-0) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 31. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Opel Corsa in schwarz, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Industriering abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 04. November 2025 gegen 08:43 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Lahn mit seinem Pkw die L 836 / Molberger Straße in Richtung Cloppenburg. Er beabsichtigte auf die B 213 in Richtung Bethen aufzufahren. Hierbei übersah er den Pkw eines 55-jährigen Mannes aus Cloppenburg, welcher die L 836 in Richtung Molbergen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 38-jährige Beifahrerin des Mannes aus Lahn leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von 23.000,00 Euro.

Lindern - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 04. November 2025 in der Zeit zwischen 05:30 Uhr bis 14:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mercedes Benz C200 in grau, welcher in der Straße Pingel Anton abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen.

