Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Taschendiebstahl

Am Montag, 03. November 2025 gegen 10:15 Uhr befand sich eine 72-jährige Frau aus Bakum in einem Supermarkt im Falkenweg. Als die 72-Jährige kurz abgelenkt war, beobachtete eine 45-jährige Zeugin aus Großenkneten, wie eine junge Frau die Geldbörse der 72-Jährigen aus der Handtasche zog. Die Zeugin sprach die Täterin, eine 19-jährige Heranwachsende aus Gelsenkirchen an und wies die 72-Jährige auf den Diebstahl hin. Die 19-Jähriger versuchte daraufhin zu fliehen, die 45-Jährige konnte die Flucht jedoch verhindern. Die 19-Jährige wurde zunächst dem Dienstgebäude des PK Vechta zugeführt und anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Bakum - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag, 03. November 2025 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Vestruper Dorfstraße und entwendeten persönliche Gegenstände. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Damme - versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Mittwoch, 29. Oktober 2025 09:00 Uhr bis Montag, 03. November 2025 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Birkenweg und versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Reihenhaus zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 02. November 2025 18:00 Uhr bis Montag, 03. November 2025 08:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, BMW in schwarz, welcher in der Stegemannstraße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

