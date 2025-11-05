Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Taschendiebstahl Am Montag, 03. November 2025 gegen 10:15 Uhr befand sich eine 72-jährige Frau aus Bakum in einem Supermarkt im Falkenweg. Als die 72-Jährige kurz abgelenkt war, beobachtete eine 45-jährige Zeugin aus Großenkneten, wie eine junge Frau die Geldbörse der 72-Jährigen aus der Handtasche zog. Die Zeugin sprach die Täterin, eine 19-jährige Heranwachsende aus ...

mehr