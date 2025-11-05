PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 11:31

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Taschendiebstahl Am Montag, 03. November 2025 gegen 10:15 Uhr befand sich eine 72-jährige Frau aus Bakum in einem Supermarkt im Falkenweg. Als die 72-Jährige kurz abgelenkt war, beobachtete eine 45-jährige Zeugin aus Großenkneten, wie eine junge Frau die Geldbörse der 72-Jährigen aus der Handtasche zog. Die Zeugin sprach die Täterin, eine 19-jährige Heranwachsende aus ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:31

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Verkehrsunfallflucht In der Zeit zwischen Sonntag, 02. November 2025 21:30 Uhr bis Montag, 03. November 2025 07:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Hyundai i10 in weiß, welcher auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von 3.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine ...

    mehr
