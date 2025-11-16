Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Zwei Polizisten angegriffen und verletzt - Zwei Polizisten wurden am Samstagmittag bei einem Einsatz in Schelklingen verletzt. Ein 39-Jähriger rastete völlig aus.

Ulm (ots)

Gegen 13:30 Uhr fiel der unter Drogen stehende 39-Jährige in der Industriestraße zum ersten Mal auf. Dort trat er als Exhibitionist auf und beleidigte vorbeifahrende Autofahrer mit dem Stinkefinger. Im Rahmen der Fahndung nach dem Mann stellte ihn eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ehingen am Bahndamm zwischen der Ulmer Straße und dem Schelklinger Freibad fest. Der Mann stand, zwischenzeitlich wieder bekleidet, auf den Gleisen. Die Beamten forderten den Mann auf, von den Gleisen herunter zu kommen, was dieser auch tat. Er begab sich den Bahndamm hinunter, wo er von den Polizisten kontrolliert und durchsucht wurde. Dabei wurde ein Messer bei ihm aufgefunden. Der 39-Jährige entriss sich in diesem Moment aus der Durchsuchung, ging den Bahndamm ein kurzes Stück hinauf und versetzte einem Beamten einen Tritt gegen die Brust. Daraufhin setzten diese Pfefferspray ein und nahmen den Aggressor fest. Dieser wehrte sich heftig dagegen. Einem weiteren Polizisten trat er dabei ebenfalls gegen den Oberkörper. Der Mann wurde fixiert und im Anschluss in eine Psychiatrie eingeliefert. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen diverser Delikte ermittelt.

