POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Firma
Am Wochenende waren Einbrecher im Ulmer Donautal unterwegs.
Ulm (ots)
Zwischen Samstag und Sonntag schnitten Einbrecher den Zaun an einem Firmengelände in der Siemensstraße auf. Auf dem Gelände lagerten Gasflaschen. Davon stahlen die Unbekannten etwa 40 Stück. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.
