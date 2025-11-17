Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Im Kreisel Unfall verursacht

Verletzt wurde ein 28-Jähriger bei einem Unfall am Sonntag in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr war eine 62-Jährige mit ihrem Toyota in der Birkenharder Straße unterwegs. Die Autofahrerin fuhr in den Kreisverkehr auf Höhe der Hochschule für Polizei ein. Dort war bereits ein 28-Jähriger mit seinem Escooter unterwegs. Auf die Vorfahrt des Rollerfahrers achtete die Seniorin nicht. Das Auto streifte den Escooter mit dem linken Vorderrad, so dass der 28-Jährige samt Escooter stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den schrottfreien Roller auf ca. 1.000 Euro, am Auto entstand wohl kein Schaden.

++++2211390

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell