POL-UL: (BC) Eberhardzell - Auf frischer Tat ertappt

Am Samstag flüchtete ein Einbrecher aus einem Wohnhaus bei Eberhardzell. Auch ein Hubschrauber war an der Fahndung beteiligt.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 15.15 Uhr und 18 Uhr im Ortsteil Ritzenweiler. Kurz nach 18 Uhr kamen die Bewohner nach Hause. Dort trafen sie im Wohnzimmer auf einen Einbrecher und sprachen ihn an, bevor er durch eine Sprung aus dem Fenster in Richtung Wald flüchtete. Sein Einbruchswerkzeug ließ er zurück. Der Unbekannte hatte sich wohl zuvor über eine Tür am Wintergarten Zugang zu dem Haus verschafft und im Gebäude mehrere Räume durchsucht. Dort fand er wohl Schmuck, Uhren und Münzen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber nach dem Einbrecher. Der blieb jedoch unentdeckt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren am Tatort. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat am Samstag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ortsteil Ritzenweiler gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei Biberach unter der Tel. 07351/4470 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis:

Die Polizei ist an jedem Tag im Jahr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Aber auch alle anderen Menschen können sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen. Seien Sie wachsam - auch in Ihrer Nachbarschaft - und bitten Sie auch Anwohner, Augen und Ohren offen zu halten. Scheuen Sie sich nicht, einen Notruf abzusetzen, wenn Sie Verdächtiges bemerken.

Wie Sie sich und Ihr Eigentum sonst schützen können, erfahren Sie bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de.

