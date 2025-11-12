Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Betrunkener Autofahrer rammt Strommast und überfährt Verkehrszeichen

Oberreichenbach (ots)

Alkoholisiert ist ein Autofahrer am frühen Dienstagmorgen auf einer Landstraße in Oberreichenbach von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen einen Strommast geprallt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 36-Jährige mit seinem Mercedes gegen 5:00 Uhr die Schömberger Straße von Oberreichenbach kommend in Fahrtrichtung Siehdichfür. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommast. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes etwa 20 Meter über eine Wiese abgewiesen, überfuhr ein Straßenschild und kam unmittelbar vor einem Gartenzaun zum Stehen. Danach entfernte sich der Fahrer kurzzeitig von der Unfallstelle bevor er wieder zurückkehrte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich bei dem 36-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. In einem nahegelegenen Krankenhaus muss der Mercedes-Fahrer im Anschluss eine Blutprobe abgeben.

Die Höhe des Gesamtschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde aktuell glücklicherweise niemand.

Der Mercedes-Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

Vivien Forstner, Pressestelle

Allgemeine Hinweise Ihrer Polizei:

Ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten "relativen Fahruntüchtigkeit" gesprochen werden. Kommen ab diesem Promillewert noch alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall mit Personenschaden oder entsprechendem Sachschaden hinzu, hat die Fahrerin oder der Fahrer mit einer Strafanzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Ab 1,1 Promille wird bei Kfz-Lenkern im öffentlichen Straßenverkehr von "absoluter Fahruntüchtigkeit" gesprochen. Die Folgen sind in der Regel eine Strafanzeige und die Entziehung der Fahrerlaubnis. Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Bereits bei einer Alkoholisierung von 1,5 Promille (absolute Fahruntüchtigkeit) steigt das Unfallrisiko um das 12-fache. (Quelle: https://gib-acht-im-verkehr.de/themen/suchtmittel/alkohol)

