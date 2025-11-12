PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Kupferdiebe haben es auf Gedenktafel abgesehen

Keltern (ots)

Kupferdiebe haben ihr Unwesen auf dem Friedhof in Weiler getrieben und eine fünf Kilogramm schwere Gedenktafel aus diesem Buntmetall gestohlen. In der Zeit von Montag, 11:00 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, rissen die bislang unbekannte Täterschaft mit brachialer Gewalt die in einer Wand des Friedhofes eingelassene Gedenktafel der im Weltkrieg Verstorbener und Vermissten. Die Tafel hat eine Größe von 66x52x1,5 cm. Der Wert des Kupfers sowie der angerichtete Sachschaden dürften sich auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag belaufen.

Der Polizeiposten Remchingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Telefon 07232 319620 oder beim Polizeirevier Neuenbürg unter 07082 7912 0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

