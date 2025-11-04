PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Auto überschlägt sich bei Unfall - Fahrer flüchtet

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend, 3. November, in Bochum sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer war nach bisherigem Kenntnisstand gegen 20 Uhr mit seinem Pkw auf der Berliner Straße in Fahrtrichtung Linden unterwegs. In Höhe der Autobahnauffahrt der A 40 Richtung Essen fuhr er trotz Rotlicht zeigender Ampel in den Einmündungsbereich. Hier kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 53-jährigen Hattingerin, die die Berliner Straße in Richtung Wattenscheid befuhr und beabsichtigte nach links auf die Autobahnauffahrt abzubiegen. Das Fahrzeug des unbekannten Fahrers überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer stieg aus und ergriff fußläufig die Flucht, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Die Hattingerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Laut Zeugenangaben soll es sich beim flüchtigen Autofahrer um einen Mann mit schlanker Statur und kurzen Haaren im Alter von etwa 30 bis 35 Jahren handeln. Er war dunkel gekleidet, unter anderem mit einer schwarzen Jacke der Marke FILA. Zudem soll er gehumpelt sein.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief negativ.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

