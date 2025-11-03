Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher flüchten mit weißem BMW: Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Nach mehreren Wohnungseinbrüchen in Herne am Freitag, 31. Oktober, sucht die Polizei nach vier Tatverdächtigen und bittet um Hinweise.

Die Taten ereigneten sich zwischen 15 Uhr und 19 Uhr in einem Mehrfamilienhaus auf der Wiescherstraße, unweit des Kreuzungsbereichs Sodinger Straße/Straßburger Straße. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich vier bislang Unbekannte dort gewaltsam Zugang zu einer Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten. An drei weiteren Wohnungen gab es ebenfalls Einbruchsversuche.

Ein Anwohner, der gegen 19.05 Uhr nach Hause kam, traf im Treppenhaus auf die vier unbekannten Männer, die unmittelbar von der Tatörtlichkeit flüchteten. Anschließend sollen sie in einem abgestellten weißen BMW mit Essener Kennzeichen in Richtung Bochum gefahren sein.

Ersten Einschätzungen nach wurde bei dem Einbruch nichts entwendet.

Beschrieben werden die vier Tatverdächtigen als männlich mit schwarzen Haaren. Einer sei etwa 170 - 175 cm groß, mit trainierter Figur und einem schwarzen Bart. Er trug eine Mütze oder Kappe, eine schwarze Arbeitshose und schwarze Stoffhandschuhe. Ein weiterer habe eine weiße Jogginghose getragen haben, die anderen sollen dunkel gekleidet gewesen sein.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen?

Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell