Polizei Bochum

POL-BO: Leicht verletzter Fahrgast (41) nach Vollbremsung einer Straßenbahn - beteiligtes Auto gesucht

Bochum (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin hat am Freitagmittag, 31. Oktober, eine Vollbremsung einer Straßenbahn in Bochum verursacht. Dabei stürzte ein Fahrgast und erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nach der beteiligten Person am Steuer eines schwarzen Audis.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war gegen 13.10 Uhr ein 33-jähriger Gelsenkirchener Straßenbahnfahrer der Linie 302 auf der Wittener Straße in Fahrtrichtung Bochum unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Velsstraße beabsichtigte ein Auto, das ebenfalls stadteinwärts unterwegs war, entgegen der Straßenführung links abzubiegen und scherte dafür vor der Straßenbahn ein. Der Straßenbahnfahrer bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stürzte eine 41-jährige Bochumerin in der Bahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem beteiligten Auto um einen schwarzen Audi A4 handeln. Die Person am Steuer kann nicht beschrieben werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den beteiligten Autofahrer oder die beteiligte Autofahrerin sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

