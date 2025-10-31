PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Trunkenheitsfahrt in Herne - Autofahrer (31) beschädigt mehrere Fahrzeuge

Herne (ots)

Mindestes acht geparkte Fahrzeuge hat ein Autofahrer (31, aus Herne) am Donnerstagmittag, 30. Oktober, beschädigt. Er war erheblich alkoholisiert.

Nach aktuellem Stand war der Herner mit seinem Auto gegen 13.10 Uhr auf der Robert-Koch-Straße unterwegs, als er von Zeugen dabei beobachtet wurde, wie er dort zunächst einen geparkten Pkw streifte.

Als der Mann seine Fahrt fortsetzte, touchierte er insgesamt sechs weitere geparkte sowie einen stehenden Pkw in den Bereichen Röntgenstraße und Kolpingstraße, fuhr jedoch weiter in Richtung Gelsenkirchen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen den Autofahrer kurze Zeit später stoppen und kontrollieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,88 Promille. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten stellten den Führerschein und das Fahrzeug des Herners sicher.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

