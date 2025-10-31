Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Supermarkt - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bochum (ots)

Ein Raub auf einen Supermarkt hat sich am Donnerstagabend, 30. Oktober, in Bochum ereignet.

Gegen 21.55 Uhr betrat ein maskierter Mann das Geschäft an der Markstraße 122, bedrohte die beiden Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute.

Die beiden Supermarkt-Mitarbeiter (18 und 21, aus Bochum) blieben unverletzt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: normale Statur, maskiert, Basecap, Kapuze über den Kopf gezogen, Jogginganzug mit roten Markierungen, Handschuhe, spricht akzentfreies Deutsch.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell