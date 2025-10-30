PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Halloween 2025: An die Spielregeln halten, sonst gibt's "Saures" von der Polizei (sprich: Anzeigen)

Bochum, Herne, Witten (ots)

Gruselige Gestalten ziehen durch die Straßen, Kürbisfratzen erleuchten die Nacht: Am 31. Oktober ist Halloween - die Polizei setzt auch in diesem Jahr auf starke Präsenz und ermahnt Fans des Gruselfests, sich an die Spielregeln zu halten.

Am Freitag heißt es "Süßes oder Saures": Unzählige Geister, Monster und Zombies werden traditionell von Haus zu Haus ziehen und nach Süßigkeiten fragen. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist das Fest beliebt - aber auch viele Erwachsene sind mittlerweile auf den Straßen zu sehen.

Erfahrungsgemäß benehmen sich die meisten von ihnen gut. Leider nicht alle.

Wer Eier an Hausfassaden wirft, Blumen herausreißt, mit Farbe herumschmiert, Süßigkeiten klaut oder andere gar im Alkoholrausch angreift, begeht Straftaten - die von der Polizei konsequent verfolgt werden.

Um das gruselige Treiben polizeilich zu begleiten und Draufgänger von vornherein in ihre Schranken zu verweisen, setzt die Polizei in Bochum, Herne und Witten auf starke Präsenz mit uniformierten und zivilen Kräften. Für alle Bürgerinnen und Bürger gilt dabei wie immer: Wer verdächtige Beobachtungen macht, sollte nicht zögern, sich an den Polizeinotruf 110 zuwenden.

Fans des Gruselfestes werden ermahnt, sich an Recht und Gesetz zu halten - sonst gibt's "Saures" von der Polizei; sprich: Anzeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

