Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos eines Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/184624

Hinweis: Wenn der Link ins Leere führt, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Der auf den Fotos abgebildete Mann soll am 12. Juli 2025 gegen 16.05 Uhr in einem Kiosk an der Robertstraße in Bochum versucht haben, mit einem falschen 50-Euro-Schein zu bezahlen. Als der Kiosk-Mitarbeiter den Betrugsversuch bemerkte, entfernte sich der Tatverdächtige.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0234 909-4441 (Kriminalwache).

