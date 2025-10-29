Polizei Bochum

POL-BO: Fußgänger (17) nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 28. Oktober, in Herne ist ein 17-jähriger Fußgänger verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der junge Herner gegen 8.50 Uhr zu Fuß vom Bahnhofsplatz in Richtung Cranger Straße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich Westring/Cranger Straße trotz roter Fußgängerampel die Straße überquerte.

Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 40-jährigen Esseners, der zeitgleich vom Bahnhofsplatz nach links auf den Westring abbog. Bei dem Unfall zog der 17-Jährige sich Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariat dauern an.

