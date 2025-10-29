Polizei Bochum

POL-BO: Trickbetrüger entwendet Geld einer Bochumerin (77)

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bochum (ots)

Ein Trickbetrüger hat einer 77-jährigen Frau Geld entwendet.

Die Bochumerin war am Dienstag, 28. Oktober, gegen 11 Uhr auf dem Gehweg der Bethanienstraße unterwegs. In Höhe des Lebensmittel-Discounters wurde sie von einem Mann angesprochen, der sie fragte, ob sie Kleingeld für den Einkaufswagen wechseln könne. Die Frau holte ihre Geldbörse heraus, um nach Münzen zu suchen.

Als sie später an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, bemerkte sie, dass Geldscheine fehlten.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 50 bis 60 Jahre alt, ca. 1,65 m groß, kräftige Figur, "südländisches Aussehen", schwarze Haare, "rundes Gesicht", dunkel gekleidet, sprach akzentfreies Deutsch.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell