Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Bochum-Langendreer - Autofahrer verstirbt im Krankenhaus

Bochum (ots)

Ein Alleinunfall ereignete sich am Dienstag, 28. Oktober, gegen 9.40 Uhr an der Mansfelder Straße in Bochum-Langendreer.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein Autofahrer (69, aus Bochum) in Höhe der Hausnummer 46 die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte Mann ins Krankenhaus, wo er kurz darauf verstarb.

Nach aktuellem Stand ist ein internistischer Notfall nicht auszuschließen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

