Polizei Bochum

POL-BO: Tödlicher Verkehrsunfall in Wiemelhausen: 64-jähriger Bochumer verstirbt im Krankenhaus

Bochum (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am späten Montagabend, 27. Oktober, in Bochum-Wiemelhausen gekommen. Ein 64-jähriger Bochumer verstarb im Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 64-Jährige mit seinem Pkw gegen 22.30 Uhr die Universitätsstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Bei dem Versuch, nach links auf die Autobahn-Auffahrt der A 448 in Fahrtrichtung Essen abzubiegen, übersah der Bochumer nach jetzigem Kenntnisstand eine rote Ampel und kollidiert ungebremst mit einer Straßenbahn der Linie U35, die ebenfalls auf der Universitätsstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Der Pkw des Bochumers wurde durch den Aufprall gegen einen Betonpfeiler gedrückt und dort eingeklemmt.

Der 64-Jährige wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen und unter Reanimationsmaßnahmen per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er letztendlich verstarb.

Der beteiligte Straßenbahnfahrer (37, aus Bochum) erlitt einen Schock und wurde psychologisch betreut. Ein weiterer Pkw wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt, der Fahrzeuginsasse blieb unverletzt.

Die Universitätsstraße wurde während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Bochum-Langendreer ab der Wasserstraße bis 23.50 Uhr komplett gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Kräfte der Autobahnpolizei sperrten zudem zeitweise die Abfahrten von der A 448 auf die Universitätsstraße in beide Fahrtrichtungen.

Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauerten in der Nacht an.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

