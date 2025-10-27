Polizei Bochum

POL-BO: Mobile Videobeobachtung am Buschmannshof: Anlage wegen Wartungsarbeiten vorübergehend abgebaut

Herne (ots)

Aufgrund von notwendigen Wartungsarbeiten wird die Mobile Videobeobachtungsanlage am Buschmannshof heute vorübergehend abgebaut.

Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Anlage an gleicher Stelle wieder installiert.

Natürlich hat die Polizei den Bereich rund um den Buschmannshof im Rahmen des gemeinsamen Präsenzkonzeptes mit der Stadt Herne auch weiterhin im Blick, um für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen.

