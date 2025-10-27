PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Sicherheit durch Sichtbarkeit - Aktion der Polizei Bochum im Ruhrpark

POL-BO: Sicherheit durch Sichtbarkeit - Aktion der Polizei Bochum im Ruhrpark
Bochum (ots)

Am vergangenen Freitag, 24. Oktober, war die Polizei Bochum im Ruhrpark mit einer großen Aktion rund um das Thema "Sicherheit durch Sichtbarkeit" präsent. Ziel war es, Bürgerinnen und Bürger für mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr zu sensibilisieren - gerade jetzt, in der dunklen Jahreszeit.

Mit dabei waren neben dem Team der Verkehrsunfallprävention auch die Verkehrswacht Bochum mit einem Infostand, Seh-, Hör- und Reaktionstest sowie die Verkehrsüberwachung der Stadt Bochum, die mit einer Streife ihrer Fahrradstaffel vertreten war.

Ein echtes Highlight war die mobile Dunkelbox, in der Besucherinnen und Besucher eindrucksvoll erleben konnten, wie stark reflektierende Kleidung und gute Beleuchtung die Sichtbarkeit im Straßenverkehr verbessern. Ebenso zog die digitale Stele mit Glücksrad viele - insbesondere junge - Gäste an, die sich über kleine Give-Aways freuen durften.

Parallel dazu war eine Fahrradstreife der Polizei Bochum rund um das Ruhrpark-Gelände unterwegs.

In zahlreichen Gesprächen stand das Thema Verkehrssicherheit in der dunklen Jahreszeit im Mittelpunkt. Viele Besucherinnen und Besucher interessierten sich auch für den sicheren Umgang mit E-Scootern - hier wurde neben der Sichtbarkeit auch immer wieder eine Helmpflicht gewünscht.

Unser Fazit: Viele interessierte Gespräche, spannende Eindrücke und ein starkes gemeinsames Signal für mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

