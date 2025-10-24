Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (63) stürzt in der U-Bahn - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum, Herne (ots)

Sturz in der U 35: Da ein Unfallhergang vom 17. Oktober gegen 20.40 Uhr noch nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Ein 63-jähriger Bochumer stieg am Herner Bahnhof in die U 35 Richtung Bochum. Laut eigener Aussage habe der Bahnfahrer plötzlich eine Vollbremsung durchgeführt, wodurch der Mann vom Sitz rutschte und sich Verletzungen zuzog. Ein weiterer Fahrgast soll dem Bochumer zur Hilfe gekommen sein. Nähere Angaben dazu, in Höhe welcher Haltestelle der Bahnfahrer gebremst hat, kann der 63-Jährige nicht machen.

Der Bochumer begab sich selbstständig in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Die Polizei bittet den Fahrgast, der dem Mann geholfen hat, sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

