POL-BO: Mit dem Auto der Mutter unterwegs: Polizei beendet nächtliche Spritztour eines 17-Jährigen

Heimlich borgte er sich den Wagen seiner Mutter für eine nächtliche Spritztour mit seinen Kumpels - doch die Rechnung hatte der 17-Jährige aus Witten ohne die Polizei gemacht. Streifenbeamte beendeten seine Fahrt, am Ende musste er nach Hause laufen.

Am frühen Freitagmorgen, 24. Oktober, fiel der junge Autofahrer einer Streifenwagenbesatzung auf der Schlachthofstraße im Wittener Stadtzentrum auf. Als sie ihn stoppen wollten, gab er Gas und flüchtete. Als wenig später ein zweiter Streifenwagen dazu kam, hielt der 17-Jährige an, stieg aus seinem Wagen und flüchtete zu Fuß. Vergeblich: Die Beamten stellten ihn und seine beiden Beifahrer (beide 18, ebenfalls aus Witten).

Bei der Überprüfung sah der junge Wittener alles andere als gut aus: Mit seinen 17 Jahren war er natürlich nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, den Wagen hatte er heimlich seiner Mutter entwendet. Ein Drogenvortest schlug außerdem positiv auf Amphetamine an, weshalb ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Ende vom Lied: Die Beamten schrieben eine Anzeige und verständigten die Erziehungsberechtigten. Die Mutter kam dann auch, um das Auto abzuholen. Ihren Sohn wollte sie allerdings nicht mitnehmen - der musste laufen.

