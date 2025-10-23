Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese beiden Männer?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Männer?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/183762

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Die auf den Fotos abgebildeten Männer sollen am 9. Mai 2025 gegen 7.20 Uhr einen Mann (38) in einer Bahn der Linie U35 in Fahrtrichtung Herne geschubst und getreten haben. Zuvor hatte der Bochumer die beiden auf das Rauchverbot in der Bahn hingewiesen. Als der Mann am Bochumer Hauptbahnhof aussteigen wollte, wurde er von den beiden Tatverdächtigen attackiert. Anschließend flüchteten sie zur Verteilerebene in Richtung "Kurt-Schumacher-Platz".

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten Bochumer ins Krankenhaus.

Die Kripo ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell