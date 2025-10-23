Polizei Bochum

POL-BO: Fahrradunfall am 18. Oktober: 81-Jähriger verstirbt im Krankenhaus

Bochum (ots)

Der 81-Jährige aus Bochum, der am 18. Oktober schwer mit seinem Fahrrad in Bochum-Weitmar gestürzt war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6140337), ist verstorben.

Der Radfahrer war auf der Hattinger Straße unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung am Bordstein hängen blieb und stürzte. Daraufhin wurde er reanimiert und ins Krankenhaus gebracht, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde.

Dort ist er am Mittwoch, 22. Oktober, verstorben. Hintergrund des Unfalls ist nach aktuellem Stand wahrscheinlich ein internistischer Notfall.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell