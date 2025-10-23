PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Fahrradunfall am 18. Oktober: 81-Jähriger verstirbt im Krankenhaus

Bochum (ots)

Der 81-Jährige aus Bochum, der am 18. Oktober schwer mit seinem Fahrrad in Bochum-Weitmar gestürzt war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6140337), ist verstorben.

Der Radfahrer war auf der Hattinger Straße unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung am Bordstein hängen blieb und stürzte. Daraufhin wurde er reanimiert und ins Krankenhaus gebracht, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde.

Dort ist er am Mittwoch, 22. Oktober, verstorben. Hintergrund des Unfalls ist nach aktuellem Stand wahrscheinlich ein internistischer Notfall.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 14:17

    POL-BO: Tasche in Linienbus geraubt - Polizei bittet um Hinweise

    Witten (ots) - Da ein Raubdelikt vom 26. September noch nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet die Polizei um Hinweise. Ein 18-jähriger Wittener stieg gegen 15.30 Uhr an der Haltestelle "Neuer Weg" in den Bus der Linie 376 Richtung Witten Hauptbahnhof. Wenige Minuten später trat ein bislang unbekannter Mann an ihn heran, drohte ihm Gewalt an und forderte ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 13:15

    POL-BO: Mutmaßliche Einbrecherinnen auf frischer Tat ertappt - Kripo ermittelt

    Herne (ots) - Auf frischer Tat ertappt wurden zwei mutmaßliche Einbrecherinnen am Mittwoch, 22. Oktober, in Herne. Gegen 10.50 Uhr bemerkte die Wohnungsinhaberin (78) die beiden jungen Frauen, die sich Zugang zu dem Wohnhaus an der Bielefelder Straße verschaffen wollten. Sie bat ihren Nachbarn (57) um Hilfe; diesem gelang es, eine der beiden Frauen bis zum Eintreffen ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 12:39

    POL-BO: Mehr Sichtbarkeit, mehr Sicherheit: Radfahrveranstaltung am 24. Oktober im Ruhrpark Bochum

    Bochum (ots) - Am Freitag, 24. Oktober, dreht sich im Ruhrpark Bochum alles um das sichere Fahrradfahren in der dunklen Jahreszeit. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr lädt die Polizei Bochum gemeinsam mit der Verkehrswacht Bochum und der Verkehrsüberwachung der Stadt Bochum alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Informations- und Mitmachaktion rund um das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren