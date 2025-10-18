PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Schwerer Alleinunfall: 81-jähriger Radfahrer stürzt an Bordstein

Bochum (ots)

Ein Radfahrer ist nach einem Alleinunfall in Bochum-Weitmar am Samstagmorgen, 18. Oktober, reanimiert worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 81-jährige Mann aus Bochum gegen 10.13 Uhr mit seinem Fahrrad die Hattinger Straße in Fahrtrichtung Bochum-Mitte. An der Kreuzung zur Heinrich-König-Straße überquerte er die Fahrbahn, um auf den Radweg zu fahren, der auf dem dortigen Fußgängerweg fortgeführt wird. Dabei blieb er am Bordstein hängen und stürzte.

Der Bochumer war vor Ort nicht ansprechbar und wurde von Rettungskräften reanimiert. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr ist derzeit nicht auszuschließen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Melina Pauli
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

