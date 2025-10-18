Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt in Bochum-Wattenscheid gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt in Bochum-Wattenscheid am Freitagabend, 17. Oktober, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen.

Ein 25-jähriger Bochumer war nach eigenen Angaben gegen 18.30 Uhr fußläufig am Abenteuerspielplatz in Höhe der Hüller Straße 43a unterwegs. Hier sprachen ihn zwei unbekannte Männer an und forderten die Herausgabe seines Mobiltelefons. Als der Bochumer dies verweigerte, traten die Unbekannten auf ihn ein und entrissen ihm das Handy. Anschließend flohen die beiden in Richtung Stadtgarten.

Die Tatverdächtigen werden laut Zeugenangaben wie folgt beschrieben: männlich, "südeuropäisch", etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß. Bekleidet war einer der beiden Täter mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Lederjacke und einer schwarzen Baseballkappe. Der andere Täter trug eine schwarze Trainingsjacke mit grauer Kapuze, eine graue Jogginghose und eine Kappe. Zudem hatte er schwarze Locken.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief negativ.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell