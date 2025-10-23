PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Mehr Sichtbarkeit, mehr Sicherheit: Radfahrveranstaltung am 24. Oktober im Ruhrpark Bochum

Bochum (ots)

Am Freitag, 24. Oktober, dreht sich im Ruhrpark Bochum alles um das sichere Fahrradfahren in der dunklen Jahreszeit.

In der Zeit von 12 bis 17 Uhr lädt die Polizei Bochum gemeinsam mit der Verkehrswacht Bochum und der Verkehrsüberwachung der Stadt Bochum alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Informations- und Mitmachaktion rund um das Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr ein.

Gerade in Herbst und Winter, wenn die Tage kürzer werden und das Wetter unbeständiger wird, steigt die Gefahr für Radfahrerinnen und Radfahrer im Straßenverkehr. "Viele Unfälle entstehen, weil Radfahrerinnen und Radfahrer zu spät oder gar nicht gesehen werden", erläutert PHK Tobias Krampen von der Verkehrsunfallprävention der Polizei Bochum. Ziel der Veranstaltung ist es daher, für mehr Aufmerksamkeit und Aufklärung zu sorgen - insbesondere in Bezug auf reflektierende Kleidung, funktionierende Beleuchtung und verkehrssichere Fahrräder.

Sichtbar durch den Herbst und Winter

Die Polizei Bochum betont, wie wichtig es ist, gerade jetzt auf gute Beleuchtung und auffällige Kleidung zu achten. "Schon kleine Maßnahmen können Leben retten", so der Appell an alle Radfahrenden. Reflektierende Materialien können beispielsweise die Sichtbarkeit im Dunkeln um ein Vielfaches erhöhen - ein entscheidender Vorteil bei schlechten Lichtverhältnissen.

Die Veranstaltung findet im Außenbereich des Ruhrparks (in Nähe des Haupteingangs) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

