POL-BO: Tatverdächtiger flüchtet vor der Polizei - und versteckt sich im Kleiderschrank

Bochum (ots)

Im Kleiderschrank versteckte sich ein Tatverdächtiger vor der Polizei. Guter Versuch - gefunden haben die Beamten ihn trotzdem.

Am Dienstag, 21. Oktober, fiel Einsatzkräften der Polizeiwache Bochum-West gegen 23.30 Uhr ein Fahrzeug durch seine unsichere Fahrweise auf. Als die Polizisten den Fahrer anhalten wollten, gab er Gas und flüchtete in einen Hinterhof an der Straße "An der Maarbrücke".

Als die Polizeibeamten dort eintrafen, sahen sie, wie beide Fahrzeuginsassen in das angrenzende Haus flüchteten. Durch eine Halterabfrage konnte die im Erdgeschoss wohnende Beifahrerin (49) ermittelt werden.

Durch ein Fenster entdeckten die Polizisten die beiden Personen, die sich hinter der Couch versteckten und zunächst nicht auf Klingeln und Klopfen reagierten. Als die Wohnungsinhaberin den Beamten schließlich doch die Tür öffnete, erklärte sie, dass ihr Lebensgefährte (46) nicht anwesend sei. Das war er aber doch - und zwar im Kleiderschrank, wo er sich vor der Polizei versteckte.

Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass er keinen Führerschein hat und zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gefahren ist. Der Mann wurde mit zur Wache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Auch gegen seine Lebensgefährtin, die Fahrzeughalterin, wurde eine Strafanzeige gefertigt.

