Polizei Bochum

POL-BO: Vor Kontrolle geflüchtet: Polizei nimmt Fahrer (20) fest - Auto sichergestellt

Bochum (ots)

Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, gab er Gas: Streifenbeamte haben einen 20-jährigen Autofahrer aus Bochum nach kurzer Flucht gestellt und vorläufig festgenommen. Sein Auto stellten sie sicher.

Der Einsatz ereignete sich am frühen Dienstagmorgen, 21. Oktober, im Bereich der Alleestraße in Bochum-Stahlhausen. Als die Beamten den Autofahrer gegen 3 Uhr kontrollieren wollten, gab dieser Gas und flüchtete bis zur Loewestraße. Dort stieg er aus und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Weit kam er nicht - ganz in der Nähe stellten die Polizisten ihn und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Überprüfung ergab: Der 20-Jährige ist nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und schrieben eine Anzeige.

Das Bochumer Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

