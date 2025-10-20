Polizei Bochum

POL-BO: Kleinwagen demoliert: Polizei fahndet nach sechs Jugendlichen und sucht Zeugen

Bochum (ots)

Mehrere Jugendliche haben in Bochum-Wiemelhausen einen Kleinwagen demoliert. Noch konnten die Ermittler der Kriminalpolizei den Fall nicht aufklären - jetzt bitten sie um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen meldeten der Polizei am Sonntag, 12. Oktober, dass sechs Jugendliche gegen 2.10 Uhr einen auf der Knappenstraße geparkten Kleinwagen anhoben, rund zwei Meter weit trugen und an der Einmündung zur Straße Im Köttingsholz abstellten. Anschließend stiegen sie über die Motorhaube auf das Dach und sprangen auf die Windschutzscheibe, wobei sie den Wagen erheblich beschädigten. Letztendlich flüchteten die Jugendlichen in Richtung Prinz-Regent-Straße.

Laut Zeugenbeschreibungen handelt es sich bei den Tätern um zwei junge Frauen im Alter von ca. 16 Jahren, beide rund 175 cm groß, bekleidet mit weißen Stoffhosen; eine hielt eine beigefarbene Jacke in der Hand. Die vier jungen Männer sollen ca. 18 Jahre alt gewesen sein, einer trug eine schwarze Mütze, zwei von ihnen werden als "südländisch aussehend" beschrieben.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909 - 8405 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

