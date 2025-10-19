PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Tankstelle in Herne überfallen - Kripo sucht Zeugen

Herne (ots)

Zu einem Raub auf eine Tankstelle kam es am frühen Sonntagmorgen, 19. Oktober, in Herne. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat gegen 2 Uhr zunächst ein unbekannter Täter den Verkaufsraum der Tankstelle an der Herner Straße 76 und verwickelte den 31-jährigen Kassierer aus Herne in ein Gespräch. Kurz danach kamen zwei weitere Unbekannte hinzu, bedrohten den Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Die drei Täter entwendeten das Bargeld sowie Zigarettenschachteln. Mit der Beute in einer Papiertüte flüchteten sie anschließend fußläufig in unbekannte Richtung.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief negativ.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 bis 185 cm groß und von schlanker bzw. normaler Statur, schwarze Oberbekleidung, dunkle Hosen, teilweise Maskierung. Einer der der Männer erschien laut Zeugenangaben "südländisch", ein weiterer "europäisch".

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

