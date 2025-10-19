Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub auf Taxi in Bochum - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Am Samstagmorgen, 18. Oktober, ist in Bochum ein Taxifahrer (53, aus Herne) von einem unbekannten Täter mit einem Messer bedroht worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand stieg der Täter zunächst auf Höhe der Straße Kerkwege / Viktoriastraße als Fahrgast in das Taxi des 53-Jährigen ein. Gegen 4.55 Uhr zückte der Kriminelle im Bereich der Schellstraße schließlich ein Messer und forderte den Taxifahrer zur Herausgabe von Bargeld auf. Ohne Beute zu erlangen verließ der Täter das Taxi schließlich an der Ecke Königsallee / Hugo-Schultz-Straße und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der Täter wird beschrieben als ca. 45 bis 55 Jahre alter, 1,90 Meter großer Mann mit stabiler Statur (ca. 120 kg). Bekleidet war er mit einer dunklen Daunenjacke, einer dunklen Hose, einer schwarzen Wollmütze sowie einer FFP2-Maske. Der Mann trug zudem dunkle Lederhandschuhe und sprach akzentfreies Deutsch.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief erfolglos.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

