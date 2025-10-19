PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub auf Taxi in Bochum - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Am Samstagmorgen, 18. Oktober, ist in Bochum ein Taxifahrer (53, aus Herne) von einem unbekannten Täter mit einem Messer bedroht worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand stieg der Täter zunächst auf Höhe der Straße Kerkwege / Viktoriastraße als Fahrgast in das Taxi des 53-Jährigen ein. Gegen 4.55 Uhr zückte der Kriminelle im Bereich der Schellstraße schließlich ein Messer und forderte den Taxifahrer zur Herausgabe von Bargeld auf. Ohne Beute zu erlangen verließ der Täter das Taxi schließlich an der Ecke Königsallee / Hugo-Schultz-Straße und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der Täter wird beschrieben als ca. 45 bis 55 Jahre alter, 1,90 Meter großer Mann mit stabiler Statur (ca. 120 kg). Bekleidet war er mit einer dunklen Daunenjacke, einer dunklen Hose, einer schwarzen Wollmütze sowie einer FFP2-Maske. Der Mann trug zudem dunkle Lederhandschuhe und sprach akzentfreies Deutsch.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief erfolglos.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Marc-André Landsiedel
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 20:39

    POL-BO: Schwerer Alleinunfall: 81-jähriger Radfahrer stürzt an Bordstein

    Bochum (ots) - Ein Radfahrer ist nach einem Alleinunfall in Bochum-Weitmar am Samstagmorgen, 18. Oktober, reanimiert worden. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 81-jährige Mann aus Bochum gegen 10.13 Uhr mit seinem Fahrrad die Hattinger Straße in Fahrtrichtung Bochum-Mitte. An der Kreuzung zur Heinrich-König-Straße überquerte er die Fahrbahn, um auf den ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 11:43

    POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt in Bochum-Wattenscheid gesucht

    Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt in Bochum-Wattenscheid am Freitagabend, 17. Oktober, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. Ein 25-jähriger Bochumer war nach eigenen Angaben gegen 18.30 Uhr fußläufig am Abenteuerspielplatz in Höhe der Hüller Straße 43a unterwegs. Hier sprachen ihn zwei unbekannte Männer an und forderten die Herausgabe seines Mobiltelefons. Als der Bochumer dies verweigerte, traten die ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 02:24

    POL-BO: Versuchter Raub auf Kiosk in Bochum-Weitmar - eine Person vorläufig festgenommen

    Bochum (ots) - Zu einem versuchten Raub auf einen Kiosk ist es am Freitagabend, 17. Oktober, in Bochum-Weitmar gekommen. Eine Person wurde vorläufig festgenommen, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich eine dunkel gekleidete, männliche Person mit vermummtem Gesicht gegen 20.15 Uhr dem Kiosk an der Essener ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren