Polizei Bochum

POL-BO: Feuerlöscher im Linienbus entleert - Polizei ermittelt

Bochum (ots)

Feuerlöscher im Nachtexpress entleert: Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht zwei bislang unbekannte Tatverdächtige.

Ein Busfahrer (51) war am Sonntag, 19. Oktober, gegen 2.30 Uhr mit dem NE3 auf dem Werner Hellweg in Fahrtrichtung Langendreer unterwegs. Als er an der Bushaltestelle "Sudbeckenpfad" anhielt und die Türen öffnete, sprühte eine Personen den Inhalt eines Feuerlöschers in den Bus; anschließend flüchtete er gemeinsam mit einer weiteren Person in Richtung Gorch-Fock-Straße.

Da der Busfahrer das Pulver des Feuerlöschers eingeatmet hatte, brachte ihn eine Rettungswagenbesatzung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: männlich, 16 bis 20 Jahre, schlank, dunkle Kleidung und weiße Sturmhauben. Der Mann, der den Feuerlöscher betätigt hatte, hat dunkle Locken.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

