Polizei Bochum

POL-BO: "Riegel vor": Polizeipräsidium Bochum informiert vom 24. bis 26. Oktober zum Thema Einbruchsschutz

Bochum, Herne, Witten (ots)

Am kommenden Wochenende wird die Uhr auf Winterzeit umgestellt. Wenn es abends wieder früher dunkel wird, steigt auch das Einbruchsrisiko. Im Rahmen der landesweiten Kampagne "Riegel vor" veranstaltet das Polizeipräsidium Bochum Aktionen zum Einbruchsschutz.

Das Kommissariat für Kriminalprävention/ Opferschutz informiert am Freitag, 24. Oktober, ab 10 Uhr an einem Informationsstand in der Stadtgalerie Witten sowie am Samstag, 25. Oktober, ab 10 Uhr im City-Center Herne rund um den Einbruchschutz.

Außerdem findet zu diesem Thema am Sonntag, 26. Oktober, von 10 bis 15 Uhr ein Tag der offenen Tür im Polizeipräsidium Bochum, Uhlandstraße 31, Gebäude 3, statt.

Unabhängig von einer aufmerksamen Nachbarschaft und einem allgemeinen sicherheitsbewussten Verhalten empfiehlt die Polizei auch die Installation von einbruchhemmenden Vorrichtungen. Die Erfolgschancen sind für Einbrecher sehr viel schlechter, wenn Fenster und Türen spezielle mechanische Sicherungen aufweisen.

Oft handelt man erst, wenn es schon zu spät ist. Die Polizei rät: Lassen Sie es nicht soweit kommen und schützen Sie sich und Ihr Zuhause.

Auch außerhalb des Aktionswochenendes steht das Kommissariat für Fragen und kostenlose Beratungen unter der Rufnummer 0234 909-4040 gerne zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auch unter https://bochum.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

