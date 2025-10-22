Polizei Bochum

POL-BO: Einbruchsversuch: Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen

Witten (ots)

Einbruchsversuch am Dienstagabend, 21. Oktober, in Witten-Rüdinghausen: Die Polizei sucht einen Tatverdächtigen, der versucht hat, mehrere Wohnungsfenster zu öffnen.

Anwohner beobachteten den noch nicht ermittelten Mann gegen kurz nach 20 Uhr dabei, wie er am Hüllbergweg versuchte, mehrere Fenster eines Wohnhauses zu öffnen. Letztendlich entfernte er sich ohne Erfolg. So wird der Gesuchte beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, Kurzhaarfrisur; er trug eine Jeans, eine helle Jacke sowie dunkle Handschuhe und er hatte eine Taschenlampe dabei.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise bezüglich des flüchtigen Täters.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell