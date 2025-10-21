PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Polizei und Bundespolizei rund um den Wanne-Eickeler Hauptbahnhof

Herne (ots)

Präsenz zeigen und für noch mehr Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen - das war das Ziel des gemeinsamen Schwerpunkteinsatzes von Polizei, Bundespolizei, Kommunalem Ordnungsdienst, HCR und Bogestra, der am Montag, 20. Oktober, von 10 bis 17 Uhr rund um den Wanne-Eickeler Hauptbahnhof und im Innenstadt-Bereich stattfand.

Mit starken Kräften wurden unter anderem der Busbahnhof "Am Buschmannshof" und die Fußgängerzone bestreift. Gleichzeitig waren in den umliegenden Parks zivile Kräfte unterwegs.

Bilanz: Insgesamt wurden mehrere hundert Personen sowie 50 Fahrzeuge kontrolliert. Es wurden 81 Strafanzeigen geschrieben, 63 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und neun Platzverweise ausgesprochen.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Autofahrer angehalten, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Teams von HCR und Bogestra forderten mehrfach polizeiliche Unterstützung an, da es im Rahmen ihrer Kontrollen zu verbalen Auseinandersetzungen und Respektlosigkeiten kam.

Wie wichtig solche gemeinsamen Schwerpunkteinsätze sind, hat sich auch an den positiven Resonanzen in den zahlreichen geführten Bürgergesprächen gezeigt. Hierbei sensibilisierten die Einsatzkräfte unter anderem zum Thema Taschendiebstahl. Weiterhin beantworteten die Beamtinnen und Beamten viele Fragen zur Videobeobachtung, die seit dem 13. Oktober am Buschmannshof durchgeführt wird.

Die Herner Polizei wird an ihrem Präsenzkonzept festhalten und plant in Zukunft weitere Schwerpunkteinsätze dieser Art.

