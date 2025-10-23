Polizei Bochum

POL-BO: Politisches Graffiti: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch ein politisches Graffiti in Herne-Baukau und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte haben im Bereich der Kirche an der Roonstraße 84 den Schaukasten einer politischen Partei mit Sprühfarbe beschmiert. Entdeckt wurde das Graffiti am Mittwoch, 22. Oktober, gegen 13 Uhr - wann es genau gesprüht wurde, ist unklar.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234-909-4505 (-4441) um sachdienliche Zeugenhinweise.

