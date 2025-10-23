PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Politisches Graffiti: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch ein politisches Graffiti in Herne-Baukau und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte haben im Bereich der Kirche an der Roonstraße 84 den Schaukasten einer politischen Partei mit Sprühfarbe beschmiert. Entdeckt wurde das Graffiti am Mittwoch, 22. Oktober, gegen 13 Uhr - wann es genau gesprüht wurde, ist unklar.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234-909-4505 (-4441) um sachdienliche Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 11:00

    POL-BO: Tatverdächtiger flüchtet vor der Polizei - und versteckt sich im Kleiderschrank

    Bochum (ots) - Im Kleiderschrank versteckte sich ein Tatverdächtiger vor der Polizei. Guter Versuch - gefunden haben die Beamten ihn trotzdem. Am Dienstag, 21. Oktober, fiel Einsatzkräften der Polizeiwache Bochum-West gegen 23.30 Uhr ein Fahrzeug durch seine unsichere Fahrweise auf. Als die Polizisten den Fahrer anhalten wollten, gab er Gas und flüchtete in einen ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 10:48

    POL-BO: Einbruchsversuch: Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen

    Witten (ots) - Einbruchsversuch am Dienstagabend, 21. Oktober, in Witten-Rüdinghausen: Die Polizei sucht einen Tatverdächtigen, der versucht hat, mehrere Wohnungsfenster zu öffnen. Anwohner beobachteten den noch nicht ermittelten Mann gegen kurz nach 20 Uhr dabei, wie er am Hüllbergweg versuchte, mehrere Fenster eines Wohnhauses zu öffnen. Letztendlich entfernte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren